Kornwestheim Uraufführung in St. Martinus

Begonnen hatte das Konzert mit einem Werk des 1941 geborenen amerikanischen Komponisten Tom Fettke, dessen „You Are My God And King“ Döser für Orchester arrangiert hatte. Die an einen Psalm angelehnte Hymne, die auch sehr gut als Gospel durchgehen würde, gab einen guten Vorgeschmack auf das, was im weiteren Verlauf folgen sollte. Das Programm vervollständigten die fünf Choralfantasien für Violoncelli und Klavier, die Döser im Jahr 2005 komponiert hatte. Das Erschaffen von Musik, so der Kantor der katholischen St.-Martinus-Gemeinde, sei für ihn keine Verpflichtung, sondern „wie ein Spiel“.

Die Messe gibt’s bald als CD

Die „Mass of Liberty“ gibt’s in einigen Wochen auch als CD. Zu hören ist sie dann in gleich zweifacher Version – zum einen aufgenommen in einem Studio in Kammerchor-Besetzung, zum anderen als Live-Mitschnitt aus der St.-Martinus-Kirche. Ebenso diszipliniert wie die Musikerinnen und Musiker war das Publikum. Es war gebeten worden, mit dem Beifall zu warten, bis die nach der Aufführung einsetzenden Glocken verklungen waren. Alle hielten sich an den Wunsch. Ein perfekter Abend.