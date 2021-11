Kornwestheim Urban Gardening: erstes Treffen

Es sei ein erstes Kennenlernen gewesen, sagt Kälber. Noch aber ist nichts eingetopft worden. So ist die Frage offen, wie sich die Gruppe organisieren will. Vielleicht als Verein? Das hätte den Vorteil, dass man einfacher von Förderprogrammen profitieren kann. Der Nachteil: Der bürokratische Aufwand ist hoch. Und eigentlich widerspricht die Vereinsform auch dem ursprünglichen Ansinnen des Urban Gardening, nämlich einem gemeinsamen, unkomplizierten Gärtnern. Zu klären sind auch die Fragen, ob für die Beteiligten Kosten zum Beispiel in Form von Pacht anfallen und wer an der Ernte teilhaben darf – nur die, die auch geholfen haben oder ein größerer Personenkreis.