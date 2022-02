Kornwestheim Urnenkammern sind alle belegt

Zweiter Faktor, warum sich viele für einen Platz im Kolumbarium entscheiden, seien die Kosten. Zum einen ist es billiger, sich eine solche Grabkammer anstelle eines herkömmlichen Urnengrabs zu reservieren. Zudem fallen die Kosten für einen Grabstein und eben für die Grabpflege weg.

Grüne: Geld für ein weiteres Kolumbarium

Die Grünen im Kornwestheimer Gemeinderat sehen wegen dieser Punkte eine gute Zukunft für Kolumbarien und haben deshalb bereits in den Haushaltsdebatten vor einigen Monaten eingebracht, dass für 2023 Geld für ein weiteres Kolumbarium eingeplant werden soll. Die Stadt sieht dafür allerdings keinen Bedarf, denn es ist bereits für das laufende Jahr eine Neuerung geplant, die langfristig halten soll. So teilt die Stadt mit, dass sie derzeit Angebote für ein neues Kolumbarium einholt; 60 000 Euro stehen zur Verfügung.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Job der Bestatter hat sich in Coronazeiten verändert

Das neue Kolumbarium soll 30 bis 40 Plätze bieten und deshalb den Bedarf eine Weile lang decken. Laut Stadt finden in Kornwestheim jährlich nur drei bis vier Bestattungen im Kolumbarium statt. „Sofern wider Erwarten im Jahr 2024 Bedarf für den Bau eines weiteren Kolumbariums besteht, können die Mittel im Doppelhaushalt 2024/25 zur Verfügung gestellt werden“, so die Stadt.

Fachmann spricht eher nicht von einem Trend

Dass die Nachfrage so sehr ansteigt, ist allerdings nicht wahrscheinlich. Frank Friedrichson von der Landesinnung des Bestattergewerbes sagt, er würde bei Beisetzungen im Kolumbarium nicht von einem Trend sprechen. Die ersten Kolumbarien in Deutschland seien bereits Ende des 19. Jahrhunderts eingerichtet worden, damals mit dem Bau des ersten Krematoriums im thüringischen Gotha. Ab den 1990er Jahren sind die Betonwände dann verstärkt auf deutschen Friedhöfen zu sehen gewesen, sagt Friedrichson. „Ob der Bedarf heute dafür da ist, muss die jeweilige Kommune vor Ort ermitteln“, sagt er.

Eine gefragte Alternative zur Beisetzung in einem Kolumbarium ist laut Frank Friedrichson eine Naturbestattung. Denn auch diese Form der Beisetzung verlangt keine Pflege. Die Stadt bestätigt, dass auch die in Kornwestheim angebotenen Baumbestattungen stark nachgefragt werden. Auf dem städtischen Friedhof gibt es am großen See einen Bereich, in dem Namenstafeln stehen. Sie gehören zu den an den umliegenden Bäumen beigesetzten Urnen.