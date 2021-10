Kornwestheim Uropa und Urenkel gehen baden

Schwimmen, essen, spielen

Mittlerweile geht der ehemalige Konditor nicht mehr in Flüssen baden, sondern genießt die Zeit mit seinen insgesamt drei Urenkeln. „Es ist ein richtiges Erlebnis, zu sehen, wie sie wachsen“, sagt er. Den Besuch im Schwimmbad mit Luis kombiniert der Uropa immer mit einem Vesper, das sich der Kleine wünschen darf. Danach wird auf der Terrasse mit Autos gespielt, bevor es für den Vierjährigen zurück zu seinen Eltern nach Pattonville geht. Am nächsten Tag muss Klaus Erlwein dann wieder alleine schwimmen gehen – aber das macht er nun schon seit gut zehn Jahren im Alfred-Kercher-Bad. Und in einer Woche bekommt er ja wieder Begleitung des Urenkels, der im Wasser immer aktiver und mutiger wird.