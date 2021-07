Kornwestheim Urteil: Bebauungsplan ist rechtswidrig

Der Kornwestheimer Erste Bürgermeister Daniel Güthler sagt auf Nachfrage, man habe die Chancen aufgrund der Vergleichbarkeit der Fälle als „gering“ erachtet, dass das Urteil in Mannheim anders ausfalle als jenes in Leipzig. „Deswegen haben wir auch während des Prozesses nicht mehr vorgetragen“. Zumindest nachvollziehen könne er die Rechtsprechung, die aber in Teilen auch erst entwickelt wurde, nachdem die Bebauungspläne aus Kornwestheim erstellt worden waren. Natürlich, so Güthler, sei das Urteil zu akzeptieren.