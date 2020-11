Hans Bodmer verdingte sich zudem als Schwimmmeister im hiesigen Hallenbad, bis zu einer schweren Operation im Jahr 1988 war er außerdem Stadionwart an der Jägerstraße. „Er war immer mit dem Sport verbunden“, erinnert sich sein Sohn Uwe, der aber noch um einige weitere Leidenschaften seines Vaters weiß. So fand Hans Bodmer große Freude an der Fotografie, nannte eine Vielzahl an Kameras und Objektiven sein Eigen. Auch die Kornwestheimer Zeitung konnte einige Male auf Bodmersche Sportaufnahmen zurückgreifen, die er zudem selbst entwickelte. Ein weiteres Faible war die Aquaristik, viele Jahre erfreute sich Hans Bodmer zuhause an seinen Zierfischen und engagierte sich schon früh im entsprechenden Verein.