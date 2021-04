Dass Unbekannte auch an einem Fenster des Ernst-Sigle-Gymnasiums ihr Mütchen kühlten, wurde am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr entdeckt, als die ersten Lehrer nach dem Wochenende zur Schule kamen. Mit einem Holzpfahl war die Scheibe eingeschlagen worden – irgendwann am Wochenende. Als die Schule am Freitag gegen 15.15 Uhr verlassen worden war, war die Scheibe noch ganz.