Kornwestheim Vater und Sohn handeln mit Schusswaffen

Mehr Details förderten die Aussagen der an den Ermittlungen beteiligten Polizei- und LKA-Beamten zu Tage. Einer von ihnen schilderte, wie im Oktober 2017 ein fingierter Waffenkauf zweier verdeckter Ermittler über die Bühne gegangen war. Die beiden, einer davon ein französischer Polizist, waren von dem Sohn vom Stuttgarter Hauptbahnhof aus per SMS zu einer Gartenhütte in der Nähe des Kornwestheimer Funsportzentrums in der Bogenstraße gelotst worden. Dort wartete der Vater, der den Beamten insgesamt fünf Waffen plus Munition verkaufte und dafür mehr als 11 000 Euro einstrich. Die Revolver und Pistolen, die die Kornwestheimer im Angebot hatten, waren entweder fabrikneu oder laut dem ermittelnden LKA-Kommissar „bei einem Schützenverein in der Nähe ausgemustert und abgeschrieben worden. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll“.