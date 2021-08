Kornwestheim Vegas-Flair im Hirschgarten

Duncan ist immerhin schon Anfang 80

Dass der Ludwigsburger es mit Anfang 80 noch immer kann, ist kein Geheimnis: Nur wenige Plätze im Hirschgarten blieben an diesem sommerlichen Konzertabend leer. So lauschten die Anwesenden Songs wie „New York, New York“ und „I get a Kick out of you“ und genossen dabei vor allem die Tatsache, dass öffentliche Auftritte wie jener von Charles Duncan endlich wieder möglich sind. Foto: Peter Mann