Kornwestheim Veranstaltungen blockieren Verkehr

Wegen mehreren Veranstaltungen in der Innenstadt werden von Donnerstag, 24. März, an bis Montag, 28. März, einige Straßen in Kornwestheim gesperrt. Ab Donnerstag um 13 Uhr gibt es an der Bahnhofstraße zwischen der Hausnummer 41 und der Friedrichstraße kein Durchkommen. Die Güterbahnhofstraße ist in zwei Abschnitten gesperrt: zwischen der Karlstraße und der Bahnhofstraße sowie zwischen der Bahnhofstraße und dem Gebäude Nummer 23. Die Einbahnregelung der Friedrichstraße wird gedreht, das heißt, die Fahrtrichtung ist dann von Nord nach Süd. In der Bahnhofstraße, zwischen der Friedrichstraße und dem Kreisverkehr, und in der Güterbahnhofstraße, zwischen der Karlstraße und der Bahnhofstraße, wird ein absolutes Halteverbot gelten.