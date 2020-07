Kornwestheim Verbundnetz für Fernwärme angestrebt

Ausbau in den nächsten Jahren

Erste Erweiterungen werden oder haben schon in diesem Jahr begonnen: Die Leitung an der Lindenstraße wird über einen Abschnitt an der Stammheimer Straße und das Industriestammgleis Kreidler mit dem Sanierungsgebiet im südlichen Verlauf der Bolzstraße verlängert. „Die Umbaumaßnahmen werden dafür genutzt, um auch Kanalsanierungen und Straßenarbeiten vorzunehmen“, kündigte SWLB-Vertreter Christoph Herkommer an. Des Weiteren werden Gebäude in der Ludwig-Herr-Straße, in der Rosensteinstraße sowie der Neubau der Kreissparkasse ans Netz angeschlossen.