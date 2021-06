Kornwestheim - Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 19 Uhr, in einer Tiefgarage in der Jägerstraße das Verdeck eines Mercedes-Cabrios aufgeschlitzt und einen dreistelligen Bargeldbetrag, eine Brille, eine Jacke und einen Führerschein gestohlen. Der Wert des Diebesguts wird auf 550 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem ähnlichen Fall aus der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Johannes-Brahms-Straße. Die Polizei (0 71 54 / 1 31 30) sucht Zeugen.