Kornwestheim Verein ist mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden

Schwierig hierbei ist vor allem – ungeachtet der Nervosität – das korrekte Abarbeiten der Schilder zu bewältigen, aber dabei auch die Aufmerksamkeit des Hundes und die richtigen Reihenfolge der Schilder nicht aus den Augen zu verlieren. Jeder noch so kleine Fehltritt wird sonst mit Punktabzug bestraft. Zudem zählt am Ende auch die Zeit, in der der Parcours bewältigt wurde. Haben zwei oder mehrere Starter dieselbe Punktzahl erreicht, wird nämlich nach Geschwindigkeit entschieden. Dieses Nach-Zeit-Entscheiden kommt nicht allzu oft vor, bei diesem Turnier jedoch mussten die ersten drei Plätze in Klasse 2 nach diesem Kriterium entschieden werden.

Zusätzliche Herausforderungen zu meistern

Eine zusätzliche Herausforderung schaffen Stationen, an denen Futter und Spielzeuge zur Ablenkung bereit liegen. Der Hund muss diese ignorieren und seine Fußarbeit ungestört weiter vorzeigen. Insgesamt gibt es beim Rally Obedience vier Klassen, in denen gestartet werden kann: Beginner, Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3 und Senioren. Diese werden mit jedem Aufstieg schwieriger und kniffliger für Hund und Mensch. Aufstiege in die nächst höhere Klasse gibt es erst ab einer Benotung von „Vorzüglich“.

Das schönste Merkmal dieser Sportart ist nach Ansicht des HSV allerdings, dass der Einklang von Hund und Mensch im Vordergrund steht. So ist es den Teilnehmern während der Prüfung erlaubt, ihren Hund verbal zu loben und Handzeichenhilfen zu geben. Der Hund darf aber nicht berührt werden. So entsteht das perfekte Zusammenspiel: Der Hund weiß durch das Lob von Herrchen oder Frauchen, dass er alles richtig macht, und ist dadurch motiviert und freudig bei der Sache.

Die Ergebnisse der Kornwestheimer Starter am Ende des Tages konnten sich sehen lassen und machten den Übungsleiter für Rally Obedience in Kornwestheim, Kurt Nitschke, sehr stolz. Dieser hatte mehrere Wochen mit der Planung verbracht, um allen diesen reibungslosen Start zu ermöglichen.

Auch bei anderen Turnieren erfolgreich

Aber auch auf anderen Plätzen ist das Team um Kurt Nitschke sehr erfolgreich. So erreichte Leah Steegmüller mit ihrem Nano in der höchsten Klasse 3 in Stuttgart ein „V“ und Platz 2,beim VdH Gerlingen ein „V“ und Platz 4, VdH Ludwigsburg ein „V“ was zu Platz 2 führte und VDP Ettlingen ein „SG“ und ebenfalls Platz 2.

Auf dem großen Baden-Württemberg-Cup konnte das Team Platz 11 erreichen. Conny Metzger kam in Ludwigsburg auf Platz 1 in der Klasse 1. Julia Strickstrack mit Rottweiler Paco erreichte im VdH Markröningen in der Klasse 1 den ersten Platz sowie beim VdH Ludwigsburg Platz 4. Bianca Krunkowski startete mit ihren zwei Setter-Hündinnen auf ebenfalls vielen auswärtigen Turnieren und konnte mit Toffee in Klasse 2 den Platz 3 im VDP Ettlingen und Platz 4 im VdH Gerlingen erreichen. Mit der jungen Hündin Tana-Lu startete sie in der Beginner-Klasse und erreichte tatsächlich beim VdH Knittlingen L-Rock den zweiten Platz mit 99 Punkten, Platz 2 im VdH Markröningen und Platz 4 im VdH Ludwigsburg.