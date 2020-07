Kornwestheim Verein von Finanzspritze völlig überrascht

„Dann haben wir erst mal eine Weile nichts mehr gehört“, so Stockhause. Vom Bescheid über den dritten Platz, der dem Verein 46Plus weitere 25 000 Euro einbrachte, wurde sie schließlich vollkommen überrascht.

Bereits im Förderantrag hatte der Verein formuliert, wofür das Geld verwendet werden solle. „Wir wollen auch in Zukunft zu den Special Olympics-Wettkämpfen fahren“, so Stockhause, „und unsere Mannschaft wird immer größer.“ Teilnahmegebühren, Übernachtungskosten auch für Begleitpersonen, all das müsse der Verein stemmen. „Unsere Sportler sollen teilnehmen können, ohne dass ihren Familien deswegen finanzielle Einbußen entstehen“, betont Stockhause. Dank der Ferry-Porsche-Stiftung sei die Teilnahme an Wettkämpfen nun für vier Jahre gesichert.

Die Preisträger

Erste Preise (je 100 000 Euro) Aufwind e.V. (Landkreis Ludwigsburg); Haptik-Labor Uni Leipzig; Irrsinnig Menschlich e.V. (Leipzig/Stuttgart/Kreise Ludwigsburg und Böblingen) und Kinderhelden gGmbH (Stuttgart)

Sonderpreise (je 75 000 Euro) Kreisseniorenrat Böblingen und die Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.

Zweite Preise (je 50 000 Euro) Wolfsträne e.V. (Leipzig); Ich kann Leben retten! e.V. (Leipzig); MTV Stuttgart 1843 e.V.; Sportkreis Stuttgart e.V. (Stuttgart); Verein der Palliativ-Care-Teams im Kreis Böblingen e.V.

Dritte Preise (je 25 000 Euro) 46Plus Down-Syndrom Stuttgart e.V.; aus:sicht e.V. (Stuttgart); Förderkreis Neonatologie für das frühgeborene und kranke neugeborene Kind e.V. (Stuttgart); impAct e.V. (Stuttgart/Landkreise Ludwigsburg und Böblingen); Lokstoff! Theater im öffentlichen Raum e.V. (Stuttgart); Ralf Rangnick-Stiftung (Leipzig); Seehaus e.V. (Leipzig); Uni Leipzig (Leipzig); Verein zur Förderung des Hospiz Stuttgart e.V. (Stuttgart).

Stiftung Die 2018 gegründete Ferry-Porsche-Stiftung fördert und initiiert gemeinnützige Projekte in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Soziales, Umwelt, Kultur und Sport.