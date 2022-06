In seinem Grußwort in der Broschüre erinnert Oliver Hicking daran, wie wichtig Vereine für die Gemeinschaft sind. Mittlerweile haben viele Menschen gelernt, ohne ihren Verein zu leben. Hicking hofft, dass das nicht so bleibt. „Durch Vereine ist es uns möglich, in neue Kulturen einzutauchen, wenn man sich mit kulinarischen Speisen oder auch Musik und Tänzen verwöhnen lässt. Aber auch neue Bekanntschaften werden auf den Festen gemacht oder alte Bekanntschaften wieder aufgelebt“, sagt er.