Was mit den Pachtzahlungen geschieht, ist noch nicht sicher

Nicht nur eine Fortführung des Corona-Abschlags wünscht sich der Stadtverband für Sport, sondern er hat auch beantragt, dass die Stadt auf die Pachtzahlungen von den Vereinen, die städtische Liegenschaften nutzen, vorübergehend verzichtet. Darauf will sich die Stadt derzeit aber noch nicht einlassen. Die Pachtzahlungen seien in der Regel ohnehin erst am Jahresende fällig. Eine Stundung zum jetzigen Zeitpunkt würde die Vereine nicht entlasten, argumentiert die Stadt. Die Stadtverwaltung verweist in einem Papier für die Stadträte zudem darauf, dass über Stundungen von Pachtzahlungen die Oberbürgermeisterin auch allein ohne Zutun des Gemeinderats entscheiden darf.