Kornwestheim Vereinsfeste auf dem Friedhof feiern?

Erinnerungen an die Anfänge

Monika Sailer, die zusammen mit Katrin Meisetschläger die Hospizgruppe leitet, erinnerte an die Anfänge der „Sitzwachengruppe“, wie es in den ersten Jahren noch hieß. Aus- und Fortbildung hätten die Mitglieder selbst organisiert. Mittlerweile geht’s etwas professioneller, aber auch bürokratischer zu. Um Zuschüsse zu erhalten, müssen die Besuche bei den Patienten dokumentiert werden. Was für Monika Sailer aber nichts daran ändert: „Die Ehrenamtlichen bleiben das Wichtigste in diesem Dienst.“ Wer sich darauf einlasse, Sterbende in ihrer letzten Zeit zu begleiten, der bekomme stets auch etwas zurück. „Wir lernen von den Sterbenden, wie sie ihren Weg gehen und uns vorangehen.“ 80 Ehrenamtliche arbeiteten im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte für die Hospizgruppe. Hinzu kommen noch die Kräfte, die im Begegnungscafé auf dem Friedhof mitarbeiten. Das amüsante Improvisationstheater über den Tod war das Geschenk an Ehrenamtliche und Wegbegleiter aus den vergangenen Jahren.