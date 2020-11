Kornwestheim Vereinsförderung: Streit über Laufzeit neuer Richtlinien

Man habe, setzte die OB zu einem längeren Monolog an, in der Vergangenheit ja verantwortungs- und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Aber das neuerliche Vorgehen des Stadtverbandes für Sport empfinde sie als unfair. „Wenn der Sack zu ist, wird er wieder aufgebunden“, schimpfte die OB über den Wunsch der Sportvereine, die Laufzeit der neuen Vereinbarung auf nur zwei bis drei Jahre zu begrenzen. Das jetzige Papier habe durchaus Nachteile für die Vereine, die nicht in einem der beiden Dachverbände Stadtverband für Sport und Stadtausschuss für Sport und Kultur organisiert seien. „Ich weiß nicht, ob es im Sinne der Dachverbände ist, wenn wir jetzt noch einmal ganz von vorne anfangen“, drohte die Oberbürgermeisterin in Richtung von Marcus Gessl und Jochen Fuhrmann vom Stadtverbandsvorstand, die die Sitzung im Festsaal des K verfolgten. „Wir können uns auch von der Dachverbandsstruktur lösen“, so Keck. Und zu den Stadträten sagte die OB mahnend: „Es tut uns auch gut, wenn wir zu unseren eigenen Entscheidungen stehen und uns nicht neu ausrichten, wenn ein bisschen Gegenwind aufkommt.“