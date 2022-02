Kornwestheim Verfolgungsjagd von Cello und Klavier

Die Geschwister Natascha und Daniel Paulich gestalteten mit Cello und Klavier den Auftakt und präsentierten Werke von drei Komponisten: Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Zoltan Kodály. Anfangs noch wurde noch leise mit dem Programmheft geraschelt, später hätte man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören können, so gespannt lauschte das Publikum der Darbietung. Kodálys Sonate für Violoncello und Klavier verlangte den beiden Musikern alles ab. Der erste Satz bietet höchste Virtuosität und fast sphärische Klänge, bei denen der Cellobogen nur sanft über die Saiten streicht. Beim „Allegro con spirito“ breitet sich ein facettenreicher Klangteppich aus, und ein gespenstisch wild huschendes Prestissimo, das einer Verfolgungsjagd gleicht, eröffnete den Geschwistern die Möglichkeit, ihre überragende Spieltechnik zu demonstrieren. Nur ein perfekt aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel vermag so überzeugend derartige Effekte und Stimmungen in teilweise rasantem Tempo zu vermitteln. Nach Kodály kam Ludwig van Beethovens Sonate für Klavier und Violoncello op. 5,1 zu Gehör, die der Komponist 1796 in Berlin geschrieben hat.