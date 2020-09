Kornwestheim Verhandlungen mit Firmen ab 2022?

Welche Firmen am Ende des Tages dann auf dem Gebiet einziehen werden, darüber kann der Baubürgermeister aktuell nicht einmal wirklich spekulieren. Anfragen habe es bislang keine gegeben – obwohl seit Längerem öffentlich bekannt ist, dass die Stadt das Gebiet entwickeln will.

Klar ist allerdings: Verwaltung und auch Stadträte wollen an der Aldinger Straße gerne künftig Gebäude mit „Repräsentationscharakter“ stehen haben, immerhin ist der Moldengraben eine der Haupteinfahrtschneisen nach Kornwestheim, aus Remseck und natürlich von der Bundesstraße aus fließt hier viel Verkehr in die Stadt.

Man müsse aufpassen, „dass man dort am Stadteingang eine Verbesserung hinkriegt gegenüber dem, was wir heute haben“, betonte in der Vergangenheit etwa Hans-Michael Gritz, der Fraktionsvorsitzende der Kornwestheimer SPD.

Aus den anderen Fraktionen war bereits ähnliches zu hören, und auch, dass das Gebiet sich gut für Gewerbeflächen eigne. „Auf jeden Fall ist das für Gewerbeflächen eine gute Lage, samt einer guten Anbindung“, gab etwa bereits Hans Bartholomä zu Protokoll, Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Siedele man an der Aldinger Straße Firmen an, so solle zudem darauf geachtet werden, solche anzuziehen, die die Stadt weiterbringen – mit Steuereinnahmen und qualifizierten Arbeitsplätzen, so sagte der Christdemokrat weiter.