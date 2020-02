Kornwestheim Verkauf: Stadt legt Steine in den Weg

Was hat die Stadt vor? „Um mögliche städtebauliche Fehlentwicklungen in diesem Bereich verhindern zu können, ist es aus Sicht der Verwaltung erforderlich, einen neuen, an das aktuelle Bauplanungsrecht angepassten Bebauungsplan aufzustellen,“ heißt es in einem Papier, das der Gemeinderat am Donnerstagabend verabschiedet hat. Eine Idee, was man auf dem Grundstück machen könnte, hat die Stadt auch schon: Man könnte doch das Rathaus erweitern, so Baubürgermeister Daniel Güthler. Es stoße an seine Kapazitätsgrenzen. Oder einen Kindergarten bauen, sagt Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Damit die Grundstückseigentümer ihrerseits nicht Fakten schaffen, die den Plänen der Stadt zuwiderlaufen, erließ der Gemeinderat am Donnerstagabend auch gleich eine Veränderungssperre für das Gebiet, zu dem unter anderem auch das wenig ansehnliche Telekomhaus an der Stuttgarter Straße gehört.