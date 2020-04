Kornwestheim Verkauf von Mercedes C-Klasse wirft viele Fragen auf

Vor Gericht tauchte die im Ausland lebende Frau als Zeugin nicht auf – vermutlich, weil sie unter anderem wegen des Coronavirus wieder ausgeladen worden war. Der Angeklagte machte dagegen umfangreiche Einlassungen. Dabei stritt der 50-Jährige gar nicht ab, von der Frau das Fahrzeug übernommen und dieses verkauft zu haben. Dass er der langjährigen Bekannten allerdings noch Geld schulde, stellte der Autohändler in Abrede. Zwar konnte er sich vor Gericht nicht mehr genau erinnern, zu welchem Verkaufspreis der Mercedes sein Gelände verließ. Doch die Zeugin und ihr Lebenspartner hätten im Gegenzug zwei andere Fahrzeuge von ihm erhalten, die er beide zum Wohnort des Paares habe verschiffen lassen. Am Ende habe er durch die Geschäfte mit der langjährigen Bekannten ein Minus von 7300 Euro gemacht. Allein 1500 Euro habe es gekostet, die Unfallschäden an der C-Klasse vor dem Verkauf zu reparieren.