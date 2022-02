Kornwestheim Verkehr im Süden rollt bald wieder

Kornwestheim - Das Positive zum Start: Die Bauarbeiten an den Kreuzungen B27a/B27 und B27a/Ludwigsburger Straße in Zuffenhausen sind fast abgeschlossen. Das heißt, dass der Verkehr im Süden von Kornwestheim voraussichtlich ab Donnerstag, 24. Februar, wieder rollen kann. Während der Arbeiten, die im Sommer 2021 begonnen hatten, war laut Regierungspräsidium (RP) festgestellt worden, dass der Straßenuntergrund „in weit größerem Umfang als erwartet nicht ausreichend tragfähig ist“. So waren zusätzliche Arbeiten notwendig. Darüber hinaus führten laut RP Anpassungen bei der Verkehrsführung zu Beginn der Baumaßnahme sowie verspätete Lieferungen von Baustoffen aufgrund von Materialengpässen zu Verzögerungen.