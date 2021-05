Kornwestheim Verkehrsclub: Schusterbahn ausbauen

Um potenzielle Probleme für Kornwestheim weiß der VCD

Um die in Kornwestheim entstehenden Probleme, wenn die Schusterbahn bis nach Ludwigsburg fährt, weiß der VCD. Derzeit ist bei der Fahrt Richtung Süden ein Halt am Kornwestheimer Bahnhof wegen eines fehlenden Überwerfungsbauwerks, das den Zug vom westlichen aufs östliche Gleis leitet, nicht möglich. Der Verkehrsclub schlägt vor, einen neuen Halt am Güterbahnhof, etwa 300 Meter vom Personenbahnhof entfernt, zu schaffen. Mit diesem Vorschlag dürfte sich der VCD in Kornwestheim aber keine Freunde schaffen. „Aus der Sicht der Stadt Kornwestheim ist es wichtig, den fahrplanmäßigen Halt der RB 11 am Bahnhof Kornwestheim und damit an zentraler Stelle im Stadtgebiet dauerhaft zu erhalten“, heißt es in einem Zwischenbericht der Stadt zum Mobilitätskonzept, der in dieser Woche dem Ausschuss für Umwelt und Technik vorgelegt worden ist. Die Fraktionsvorsitzenden Hans Bartholomä (CDU) und Markus Kämmle (Freie Wähler) mahnten denn auch, gut aufzupassen, dass der Haltepunkt am Pbf erhalten bleibt.