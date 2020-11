Kornwestheim Verkehrsprobleme: VdK zeigt sich optimistisch

Kornwestheim - Stadt und VdK haben zusammengefunden. „Und man kann die Ergebnisse des Gesprächs als verhalten positiv bezeichnen“, sagt Klaus Hartschuh, der Vorsitzende des Kornwestheimer Ortsverbands. Vorangegangen war am Montag ein persönliches Treffen mit der Finanzbürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel. Der Grund: Ende Oktober hatte sich der Sozialverband in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung und die Fraktionen des Gemeinderates gewandt. Darin machte der VdK auf einige Verkehrsthemen aufmerksam, die aus seiner Sicht seit Jahren ein zunehmendes Problem seien.