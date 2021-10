Kornwestheim - Ein 16-Jähriger ist am Montag bei einer Personenkontrolle vor der Polizei geflüchtet. Als die Beamten gegen 22.30 Uhr in der Hermannstraße auf ihn und seine Begleiter zukamen, machte er sich auf einem grauen Mountainbike aus dem Staub. Die zwei anderen Jugendlichen stellten sich vor den Streifenwagen und versperrten diesem so den Weg.