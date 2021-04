Kornwestheim Verwaltung appelliert an Einwohner

Kornwestheim - Der Fachbereich Tiefbau und Grünflächen der Stadt Kornwestheim hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats auf gleich zwei Anfragen betreffend des Holzgrundplatzes in der Innenstadt geantwortet. In der Gemeinderatssitzung am 25. Februar hatte Stadtrat Klaus-Dieter Holzscheiter (Freie Wähler) über den Rollsplit geklagt, der nach den Wintermonaten noch auf dem Holzgrundplatz herumliege, es sehe dort deshalb „furchtbar“ aus. Auch der Boden gehe dadurch kaputt. Und nicht nur Holzscheiter hatte eine Anmerkung zu dem zentralen Kornwestheimer Platz übrig: Mit einem Wahlstand sei Stadträtin Sylvia Rauscher (SPD) dort gewesen. „Die Mülleimer quellen unten am Holzgrund wie auch am Bahnhof über“, hieß es in der Gemeinderatssitzung. Der Split habe sie am wenigstens gestört.