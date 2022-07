Kornwestheim Verwaltung plant Arbeitsmarkt-Offensive

Eine Arbeitgebermarke erstellen

Darum, dass sich die Stellung Kornwestheims weiter verbessern soll, kümmert sich auch Sandra Hennig, die neue Pressesprecherin der Stadtverwaltung. So soll zum Beispiel der Slogan „Korn to be wild“ bei der Suche nach Erzieherinnen und Erziehern präsenter in Erscheinung treten. Und für die Zukunft, für das Vorgehen über den pädagogischen Sektor hinaus, holt man sich auch externe Hilfe. So hat der Gemeinderat am vergangenen Dienstag die Zusammenarbeit mit einer Agentur einstimmig abgenickt. Dieser externe Partner wird allerdings noch zu finden sein.