Kornwestheim Verwaltungschefinnen treffen sich

Die Gastgeberin hat viele Jahre Erfahrung

Eine Teilnehmerin, die dabei von ihrer langjährigen Erfahrung berichtete, war die Gastgeberin: Kornwestheims Oberbürgermeisterin Ursula Keck, die den Workshop auch leitete. Die ausgebildete Kommunalbeamtin ist seit 2007 OB und damit Vorsitzende des hiesigen Gemeinderates. Aber bereits bei ihren vorherigen Stationen, als Ortsvorsteherin im Ortsteil Nabern in Kirchheim unter Teck und in Stuttgart-Mühlhausen, leitete sie regelmäßig die Sitzungen der Bezirksbeiräte. So ist es ihr wichtig, ihr Wissen an Kolleginnen weiterzugeben, die noch nicht so lange im Amt sind – gleichzeitig möchte sie vom Austausch auch selbst profitieren, mit neuen Blickwinkeln und Erkenntnissen.