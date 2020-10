Kornwestheim Viel Platz für alle Verkehrsteilnehmer

Kornwestheim - Neu, breiter, zweigeteilt und an der gleichen Stelle: Wenn es nach den Stadträten im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) geht, soll die Große Pflugfelder Brücke in Zukunft genau so aussehen. In ihrer Sitzung stimmten die Gemeinderäte dieser Tage dem Vorschlag des Neubaus der in die Jahre gekommenen Brücke zu. Mit dem Ok der Stadträte wird der Erste Bürgermeister Daniel Güthler einen Förderantrag beim Land Baden-Württemberg stellen, der die Hälfte der Baukosten von rund 18,5 Millionen Euro abdecken soll. „Wenn wir die Förderung nicht bekommen, dann werden wir auch nicht bauen“, sagte Daniel Güthler. „Aber es sieht gut aus“, zeigte er sich doch optimistisch.