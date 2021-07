Kornwestheim Viele Blumen für Kornwestheim

Kornwestheim - Stellvertretend für ganz Kornwestheim hat Bürgermeister Daniel Güthler viel Lob eingesteckt. Bei der Abschlussfeier des Projekts „Natur nah dran“ ist unter anderem die Landesministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Thekla Walker, im K zu Gast. „Insbesondere an Kornwestheim will ich einen Gruß richten, Sie haben das hervorragend gemacht“, sagt sie, „Sie haben diese wichtige Aufgabe angenommen und überzeugen mit kommunaler Biodiversität.“ Susanne Nusser, die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Städtetags, schließt sich dem positiven Ton an: „Kornwestheim hat sich die Natur wirklich mitten in die Stadt geholt, so hat das Projekt eine hohe Sichtbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger“, sagt sie.