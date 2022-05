Kornwestheim Viele Fragen zu Kita-Öffnungszeiten

Was ist geplant? Schon zum nächsten Kindergartenjahr will die Stadt die Zahl der Gruppen mit der XXL-Betreuung von zwölf auf drei reduzieren. In zwei Jahren soll dieses Modul dann ganz eingestellt werden. Somit können laut einer Übersicht der Stadt fast alle Kinder mit einer 10,5-Stunden-Betreuung in ihren Häusern bleiben, bevor sie in die Schule gehen. Nur ganz vereinzelt, so Fachbereichsleiterin Birgit Scheurer, müssten Kinder in die Einrichtung eines privaten Trägers wechseln, wenn die Eltern auf die 10,5 Stunden angewiesen sind. Neu eingeführt werden stattdessen Neun-Stunden-Gruppen, die es bisher noch nicht gibt. Zudem sollen die Kindergärten und Kindertagesstätten frühestens um 7.30 Uhr öffnen.