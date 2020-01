Kornwestheim Viele Kjückkjückkjücks, aber nur ein Tüüt

Seidenschwänzchen sichten die Vogelbeobachter an diesem Vormittag nicht. Im Norden und Osten Deutschlands, so schreibt der Nabu in seiner „Hochrechnung“, tauchen sie in diesem Jahr vermehrt auf. Die bunten Vögel brüten in Skandinavien und Sibirien, und es drängt sie mal mehr und mal weniger im Winter nach Mitteleuropa. Bis nach Kornwestheim scheint sich aber kein Vogel verirrt zu haben. Bernd Mathe kann sich noch gut an den kalten Winter 1962/63 erinnern, als die Seidenschwänzchen in Massen in der Stadt auftauchten. Heuer ist’s nicht mehr so kalt, und die Vögel sehen sich nicht mehr gezwungen, so weit in den Süden vorzudringen.

Nach einer Stunde sind die Vogelzähler durchgefroren und die Listen ausgefüllt. Die Gruppe auf der Wiese hat zwei Amseln, vier Kohlmeisen, einen Grünspecht, zwei Buntspechte, zwei Ringeltauben, eine Rabenkrähe und einen Buntspecht notiert. „Aaah, guck’ mal da“, ruft Bernd Mathe plötzlich und zeigt gen Himmel. Nicht zu übersehen: Ein Turmfalke fliegt durch die Lüfte. Den hat auch die Gruppe vom Stadtparksee gesichtet. Und sie hat zusätzlich zu den Arten, die auch von der Wiese beobachtet wurden, Eichelhäher, Stockenten, Teichhühner, Schwäne, Spatzen und Nilgänse notiert. „Und Stockenten-Mischlinge“, ergänzt Jürgen Fesser. Die Vögel scheinen sich artenfremd fortgepflanzt zu haben. Was aber nichts daran ändert: Sie werden mitgezählt.