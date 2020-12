Kornwestheim „Viele Menschen erwischt das Virus kalt“

Seit 2011 ist Risel Facharzt auf der internistischen Intensivstation. In der Regel sind dort drei Ärzte und Ärztinnen und vier bis fünf Pflegekräfte pro Schicht im Einsatz „Ein angenehmes, kollegiales, spezialisiertes Team“, wie Risel beschreibt. Der Kornwestheimer Arzt hat in den neun Monaten, seit das Coronavirus Deutschland erreicht hat, 61 an Covid erkrankte Patienten kommen sehen. 13 von ihnen sind gestorben, den Großteil aber habe man auf die normale Station verlegen können, in Behandlung seien im Moment auf seiner Station elf Covid-Patienten.