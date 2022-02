Diesmal ging indes auch der Hauptpreis des Adventskalenders an einen Große-Vehne-Angestellten: Über einen Reisegutschein im Wert von tausend Euro kann sich Nazmi Ademi freuen. Der 20 Jahre alte Bietigheimer arbeitet als Speditionskaufmann in Ausbildung bei der Firma Große-Vehne in Kornwestheim.