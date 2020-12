90 000 Euro investiert die Stadt jährlich in Neugeräte auf ihren insgesamt 23 Spielplätzen, von denen zwei in Pattonville auf Kornwestheimer Gemarkung liegen. 70 000 Euro gibt sie für den Unterhalt – also unter anderem für Kontrollen und Wartung – aus. „Darin sind die Bauhofleistungen nicht eingerechnet“, so Maisenhölder, „und es ist gut, dass die Mitarbeiter bei den Spielplätzen so viele Dinge übernehmen.“