Kornwestheim Vier Google-Sterne fürs Revier

Kornwestheim - Eine Tasse mit dem neuen Kornwestheim-Logo gab’s für die Polizeibeamten des Reviers Kornwestheim, die über die Feiertage Dienst schieben mussten. „Alles im finanziellen Rahmen dessen, was Sie annehmen dürfen“, versicherte Daniel Güthler. Aber nicht nur das Präsent – zur Sicherheit erläuterte der Gast aus dem Rathaus, dass es sich bei dem Logo um den Rathausturm und eine Ähre handelt – kam bei den Polizeibeamten, die bei der Bescherung im Hof des Reviers dabei waren, gut an, sondern auch die wertschätzenden Worte des Bürgermeisters. Er habe einen „Riesenrespekt“ vor den Beamten, die nicht nur einen nicht planbaren Arbeitsalltag hätten, sondern oft auch unübersichtlichen Situationen ausgesetzt seien. „Ich finde das sehr bemerkenswert“, sagte Güthler und ergänzte: „Wir wissen, was wir an Ihnen haben, und das nicht nur am Heiligen Abend, sondern an weiteren 364 Tagen.“