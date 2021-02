Kornwestheim Vier Stockwerke erscheinen manch einem Kritiker zu viel

Die Stadt Remseck orientiere sich an der Nachbarbebauung, erläuterte Armin Brenner, Leiter der Remsecker Bauverwaltung. Am Wilhelm-von-Steuben-Weg entsteht ein dreigeschossiges Haus, vis-a-vis des Bolzplatzes sogar ein viergeschossiges. Ob sich der mit der neuen Wohnbebauung verträgt, das soll ein Gutachten klären, das die Stadt Remseck in Auftrag gegeben hat. Insgesamt sind über der Kita 31 Wohnungen vorgesehen. Harald Röhrig, Stadtrat der Grünen, kritisierte das Vier-Stockwerk-Haus als „ganz schönen Klotz, der da entsteht“. Er regte an, ein nur dreigeschossiges Haus zu bauen. Röhrig kündigte zudem einen Antrag an, laut dem der Investor nicht 15, sondern 30 Prozent bezahlbaren Wohnraum schaffen muss. Die Baubürgermeisterin zeigte sich vom Vorstoß des Grünen nicht angetan. Mit dem Investor, dem Unternehmen Mahalinchen, seien die 15 Prozent vereinbart worden.