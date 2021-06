Kornwestheim Vier ziemlich nette Toiletten für alle

Genau das ist nämlich die Idee hinter der „Netten Toilette“ – Geschäfte, Kneipen, Restaurants und ähnliche Anlaufstellen stellen ihre Toiletten bereit und schaffen so ein öffentlich nutzbares WC-Netz. Damit wird dem Problem entgegengetreten, dass es nicht überall entsprechende öffentliche Einrichtungen gibt. Die teilnehmenden Betriebe haben dabei einerseits das Gefühl, etwas Gutes zu tun, sie bekommen aber auch eine Aufwandsentschädigung von der Stadt. Neben den nun neuen „Netten Toiletten“ gibt es noch einige öffentliche Gebäude, deren WCs schon vorher während der Öffnungszeiten zur Verfügung standen und es weiterhin tun, darunter das Rathaus, das Alfred-Kercher-Bad, die Hanspeter-Sturm-Stadionhalle, sowie die Anlagen in der Bahnhofsunterführung. „Nette Toiletten“ gab es in Kornwestheim schon einmal, das Projekt hat eine gewisse Tradition: Schon anno 2004 wurde es erstmalig angeregt, der damalige Stadtmarketingverein war mit beteiligt. Vor einigen Jahren wurde die „Nette Toilette“ indes wieder abgeschafft. Der Grund: Kornwestheim musste von 2014 an aufgrund des Sparprozesses Strategische Steuerung schauen, wo Kosten zu senken waren. Die Stadt verzichtete daher darauf, die Kosten für die „Nette Toilette“ – immerhin damals rund 6000 Euro jährlich – weiterhin zu tragen.