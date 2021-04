Kornwestheim Vierte Teststelle hat eröffnet

Die neue Teststelle Nord sei, wie alle anderen auch, ein wichtiger Baustein der Teststrategie der Stadt, betont Ursula Keck. 80 Tests können hier pro Tag durchgeführt werden. Dass die Testungen im Moment noch freiwillig sind, reicht in Kecks Augen aber nicht. „Es gibt immer noch keine Testpflicht, was uns Sorge macht“, sagt sie. „Besonders im Blick auf Unternehmen, Kitas und Schulen.“ Die Menschen, die regelmäßig die Teststellen nutzen, würden sowieso verstärkt aufpassen. Das zeige auch ein Blick auf die Zahlen: So wurden in den Testzentren der Stadt vergangene Woche insgesamt rund 900 Menschen getestet. Davon fielen nur fünf Tests positiv aus.

Kontakt und Infos

Terminvereinbarung

An insgesamt vier Teststellen können sich Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer inzwischen auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen. Termine sind über kornwestheim.covid19-testtermin.de oder telefonisch unter der 0 71 54 / 2 02 80 21 buchbar. Über den Online-Link sind auch die aktuellen Öffnungszeiten einsehbar.

Öffnungszeiten

Die Teststelle auf dem Salamander-Areal wird von der Johannes-Apotheke betrieben und hat Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Die Teststelle am Kimry-Turm wird von der Stern-Apotheke betrieben und testet Montag und Freitag von 14 bis 18 Uhr. Die Teststelle in der Johanneskirche wird von der Parkapotheke und der Arztpraxis Drs. Schaldecker betrieben. Hier wird dienstags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis Uhr sowie freitags und samstags von jeweils 9 bis 13 Uhr getestet. Die Corona-Teststelle Nord wird vom ABS betrieben und hat Montag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, Dienstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr, Mittwoch von 12 bis 16 Uhr und Samstag von 7 bis 13 Uhr geöffnet.