Möglich wurde die Wahl des neuen Bürgermeisters, nachdem sich während der zweiten Runde der jüngsten Kommunalwahlen Ende Juni in Frankreich in Villeneuve St. Georges die Mehrheitsverhältnisse geändert hatten. Philippe Gaudins Liste „Mieux vivre à villeneuve“ konnte knapp 62 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und die Wahlen damit gewinnen. Die Liste der bisherigen Amtsinhaberin Sylvie Altmann, „Rassemblé E.S., Innovons pour Villeneuve“, kam auf knapp 28 Prozent der Stimmen. Die Liste „Le Réveil de Villeneuve-Saint-Georges“ erreichte gut 10 Prozent der Stimmen. Philippe Gaudin sieht seine Liste und sich als unabhängig an, im Wahlkampf setzte er auf Themen wie Sicherheit und Ordnung. Sylvie Altmann gilt als linke Politikerin, sie bleibt dem Gemeinderat erhalten.