Kornwestheim Villeneuvestraße wieder offen

Kornwestheim - Die im März 2021 begonnenen Bauarbeiten der Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim in der Villeneuvestraße werden noch diese Woche abgeschlossen. Damit schließe man die Leitungsarbeiten an den wichtigen Schlagadern unter der Erde früher als geplant ab, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Im letzten der insgesamt fünf Bauabschnitte zwischen Klaraweg und Holzgrundstraße wurde in dieser Woche der Straßenbelag aufgebracht und muss nun noch austrocknen. Von Montag an kann der Verkehr hier wieder rollen, und die Anwohner können ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand abstellen.