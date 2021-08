Kornwestheim Virtuelle Schlangenlinien durch die Stadt

Kornwestheim - Wenn’s doch nur so einfach wäre. Das stellte auch der Erste Bürgermeister Daniel Güthler fest. Noch bevor am frühen Donnerstagabend der große Regen einsetzte, war er in die Bahnhofstraße geradelt. Dort, unter dem eher schmucklosen Vordach des Wette-Centers, gab es eine Präsentation zum Thema Innenstadtentwicklung – die dem Vertreter der Rathausspitze zum einen allergrößten Respekt abnötigte. Cafés mit Straßenverkauf, Handwerker, die vor ihren Lädchen ihre Fähigkeiten zeigen, vielleicht eine Kita und schließlich noch entsprechend abgeschirmte Wohnnutzung. Zum anderen manifestierte sich bei Güthler aber auch die Erkenntnis: Vieles, was dort über Luisa Mannspergers Laptopmonitor flimmerte, wird in Kornwestheim kaum zu realisieren sein.