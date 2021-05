Kornwestheim Virtuelles Konzert

„Gerade beim Online-Musikunterricht erhalten die Lehrkräfte der Musikschule Einblicke in das Familienmanagement ihrer Musikschülerinnen und -schüler und erleben gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen den unermüdlichen Einsatz vieler Mamas“, so Sabine Segmiller, Leiterin der Musikschule. Zum virtuellen Musikerlebnis sind aber nicht nur Mütter, sondern alle eingeladen, die Freude an Musik haben. Am Samstag, 8. Mai, lohnt außerdem ein Besuch des Bauernmarkts auf dem Holzgrundplatz. In der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr wird das Muttertagskonzert dank großer Lautsprecherboxen und Unterstützung des Elternbeirats der Musikschule zu hören sein.