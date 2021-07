Kornwestheim - Bereits auf dem Weg zum Einsatz hatten die Feuerwehrleute den dichten, schwarzen Rauch gesehen. Peter Schraud, dem Pressesprecher der Feuerwehr, war klar: „Da brennt es ein bisschen mehr als gewöhnlich.“ In einer Sammeltiefgarage am Kornwestheimer Nelly-Sachs-Weg ist am Mittwochmorgen ein Auto in Brand geraten – die Polizei vermutet als Ursache einen technischen Defekt. Bis die Feuerwehr vor Ort war, stand bereits ein zweites Auto in Flammen.