Kornwestheim Volkstrauertag ohne Partnerstädte

Ganz auf das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft will die Stadt aber nicht verzichten. Die Stadtverwaltung hat sich in Abstimmung mit den Mitgliedern des Verwaltungs- und Finanzausschusses für eine Kranzniederlegung entschieden. Oberbürgermeisterin Ursula Keck wird deshalb am Sonntag, 15. November, um 11 Uhr einen Kranz in den Kornwestheimer Stadtfarben am Mahnmal auf dem städtischen Friedhof niederlegen. Dieser Kranz solle dann auch symbolisch für das gemeinsame Gedenken und die Solidarität zwischen den Partnerstädten stehen, so die Stadt Kornwestheim.