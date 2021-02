Kornwestheim Vollzugsdienst kontrolliert Regeln

„Angesichts der frühlingshaften Temperaturen und der erwachenden Natur zieht es zahlreiche Menschen nach draußen, um sich zu treffen, Sport zu treiben, zu spielen oder einfach die Sonne zu genießen“, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Momentan befinde man sich in einer kritischen Phase, was den Inzidenzwert betreffe. „Auf der einen Seite steigt der Wert seit einigen Tagen wieder, auf der anderen Seite haben die Schulen und Kitas wieder geöffnet.“ Für den März seien Lockerungen der Beschränkungen geplant. Umso wichtiger sei es, dass die Bürgerinnen und Bürger die bestehenden Corona-Regeln einhielten. „Nur so lässt sich das Risiko einer dritten Welle stark reduzieren.“