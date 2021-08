Kornwestheim - Einen Sachschaden von etwa 5000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der zwischen Freitag 18.30 Uhr und Montag 10 Uhr einen Volvo beschädigte, der in Friedrichstraße in Kornwestheim stand. Der Unbekannte zerkratzte die rechte hintere Fahrzeugseite. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0 71 54 / 13 13 0.