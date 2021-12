Kornwestheim Vom harten Rock zu soften Stäbchen

Verzögerung bei der Genehmigung

In Kornwestheim hat sich Leichtle vorab mit der Stadt verständigt. Während das ohne Probleme geklappt habe, habe sich, so der Veranstalter, das Verfahren zur abschließenden Genehmigung beim Gesundheitsamt Ludwigsburg lange hingezogen – was den Betreiber alles andere als erfreut hat. Am frühen Abend des 23. Dezember gab’s nach wochenlanger Wartezeit doch noch die Erlaubnis des Amts. Auf Nachfrage unserer Zeitung, warum es mit den Genehmigungen offenbar derzeit stocke, antwortet Landratsamt-Pressesprecher Andreas Fritz: „Aufgrund erhöhter Antragsaufkommen hatten wir in den vergangenen drei Wochen große Bearbeitungsrückstände. Wir haben den Bereich mittlerweile personell aufgestockt.“

Kurzum: An Heiligabend und über die Feiertage konnte das Team in Kornwestheim schon testen. Allerdings lief der Betrieb eher zögerlich an. „Es waren insgesamt zwischen 40 und 50 Tests“, so Leichtle. Doch auch in Gerlingen, Standort einer weiteren Teststation, habe es schleppend begonnen. „Und dort haben wir derzeit zwischen 150 und 200 Tests pro Tag.“ Mit dem Standort auf dem Marktplatz ist Leichtle hochzufrieden. „Wir haben direkt daneben das K, das Restaurant Applaus und auf der anderen Seite die Tiefgarage“, zählt er auf.

Die hiesige Teststation sowie jene in Gerlingen betreibt Leichtle gemeinsam mit Partner Uwe Hanselmann selbst. „Bei vielen anderen unterstützen wir die MDD Medical Service GbR mit Personal und Logistik.“ Die vielen anderen? Genau: Von elf weiteren MDD-Teststellen, die in der Region Stuttgart aufgezogen wurden, ist Leichtle bei fünfen mit an Bord. Weitere sind in Planung. Das Ganze läuft dann über eben jene GbR, die Michael Dang aus Pforzheim gemeinsam mit einem Partner aus der Taufe gehoben hat. „Mit ihm arbeiten wir schon seit Jahren zusammen“, so Leichtle. Das Projekt firmiert dann unter „Corona-Test Baden-Württemberg“, was vor Ort auch auf Bannern prangt. Leichtle und sein Team sorgen als Partner vor allem für die Helferinnen und Helfer. „Das sind dann quasi freie Mitarbeiter, die das Jahr über eigentlich für uns arbeiten“, beschreibt er, „auch Studenten und Menschen, die nebenbei einen Job suchen.“ Die Personalreserve bestehe aus etwa 50 Leuten, je nachdem, wie die Stationen besetzt sind und wie lange sie täglich geöffnet haben.

PCR-Tests sollen auch möglich sein

Eine Frage drängt sich nun noch auf: Beim Impf-Marathon in Stuttgart legten jüngst DJs auf und sorgten für elektronische Beats. Könnte das auch bei einer Teststation funktionieren? Nur in Leichtles Fall dann eben doch eher mit Rock statt Techno? „Natürlich haben wir da schon ein paar Spinnereien im Kopf“, sagt Leichtle. Aber jetzt müsse man erst einmal die Omikron-Welle einigermaßen hinter sich bringen.

Ganz real ist hingegen die Absicht, an der Kornwestheimer Teststelle neben den „normalen“ Antigen-Schnelltests auch bald die genaueren PCR-Tests anbieten zu können. Ab Mitte Januar könnte es laut Leichtle so weit sein. „Es müssen noch die entsprechenden Maschinen angeschafft werden“, fügt er hinzu.

Öffnungszeiten, Anträge und Abrechnung

Öffnungszeiten

Die neue Teststelle hat montags bis samstags je von 7 bis 20 Uhr geöffnet, sonntags von 9 bis 18 Uhr.

Anträge

Seit 1. November sind 400 Anfragen und etwa 220 konkrete Anträge zur Eröffnung einer Teststelle beim Kreis-Gesundheitsamt eingegangen. 150 Anträge wurden bearbeitet, 58 Genehmigungen erteilt.

Test-Abrechnung

Seit 1. Dezember können Betreiber einer Teststation wieder 4,50 Euro (statt zuvor 3,50 Euro) für den Einkauf eines Antigen-Schnelltests und acht Euro für die Entnahme eines Abstriches abrechnen.