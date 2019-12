Kornwestheim - „Life is better at the beach“ hing ein Schild an Adrienne Csernaks kleinem Wagen. Das Leben lässt sich besser am Strand genießen. Möglicherweise in Ermangelung eines nahen Strandes, aber vielleicht auch mit dem Wissen, dass sie auf dem Holzgrundplatz Freunde und Bekannte treffen können, waren viele Kornwestheimer in die Innenstadt gekommen, um den Donnerstag bei kalten oder warmen Getränken, Speisen aus aller Herren Länder und Musik ausklingen zu lassen.